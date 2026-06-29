FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio avvisa l’Inter: “Chelsea dice no a 25 per Chalobah e anche l’USG per Khalaili chiede…”

calciomercato

Di Marzio avvisa l’Inter: “Chelsea dice no a 25 per Chalobah e anche l’USG per Khalaili chiede…”

Di Marzio avvisa l’Inter: “Chelsea dice no a 25 per Chalobah e anche l’USG per Khalaili chiede…” - immagine 1
Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così di due obiettivi dell'Inter, ovvero Trevoh Chalobah e Anan Khalaili
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Nel corso del suo podcast quotidiano per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così di due obiettivi dell'Inter, ovvero Trevoh Chalobah e Anan Khalaili: "Non è facile oggi acquistare in Premier League giocatori di talento.

Di Marzio avvisa l’Inter: “Chelsea dice no a 25 per Chalobah e anche l’USG per Khalaili chiede…”- immagine 2
Getty Images

Più facile magari andare dove ci sono rose extra-large come al Chelsea, che sta vendendo giocatori perché ne sta comprando altri. Ma anche Chalobah non te lo danno in prestito, vogliono 30 milioni più 5 e rifiutano le offerte da 25 del Como ed eventualmente dall'Inter.

Di Marzio avvisa l’Inter: “Chelsea dice no a 25 per Chalobah e anche l’USG per Khalaili chiede…”- immagine 3
Getty Images

Anche l'Union Saint-Gilloise non si fa prendere per il collo e se ha un giocatore forte come Khalaili ti chiede 30 milioni e forse di più".

Leggi anche
Inter, arriveranno due difensori: identikit e valore dell’investimento diversi
Mercato Inter, Solet attende novità: ma in difesa sta riprendendo quota la pista che porta a…

© RIPRODUZIONE RISERVATA