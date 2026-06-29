Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così di due obiettivi dell'Inter, ovvero Trevoh Chalobah e Anan Khalaili

Marco Astori Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 12:32)

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Nel corso del suo podcast quotidiano per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così di due obiettivi dell'Inter, ovvero Trevoh Chalobah e Anan Khalaili: "Non è facile oggi acquistare in Premier League giocatori di talento.

Più facile magari andare dove ci sono rose extra-large come al Chelsea, che sta vendendo giocatori perché ne sta comprando altri. Ma anche Chalobah non te lo danno in prestito, vogliono 30 milioni più 5 e rifiutano le offerte da 25 del Como ed eventualmente dall'Inter.

Anche l'Union Saint-Gilloise non si fa prendere per il collo e se ha un giocatore forte come Khalaili ti chiede 30 milioni e forse di più".