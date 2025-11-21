Adrien Rabiot è stato sondato anche dall'Inter in estate. Lo ha raccontato Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, parlando così del francese ora al Milan: "L'Inter in estate si è informata anche su Rabiot perché se sai che può diventare un'opportunità ti informi.

Ma credo non ci fosse né una voglia da parte dell'Inter di fare di tutto per lui, neanche quando ha saputo che c'era il Milan in pressing, non ha rilanciato perché aveva deciso di investire su Diouf che comunque a gennaio non si può trasferire in prestito perché ha già giocato anche con la maglia del Lens".