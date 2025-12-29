Mancano ancora pochi giorni all'inizio del calciomercato invernale e si vocifera di diverse opzioni per l'Inter, specialmente per quanto concerne la fascia destra.
Dumfries, infatti, resterà fuori fino a marzo e l'Inter potrebbe anche intervenire per prendere un sostituto che possa alternarsi con Luis Henrique.
Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha però aperto alla possibilità che non arrivi nessuno: "Se l'Inter non troverà una grande occasione a destra, e non credo che i primi obiettivi siano raggiungibili, potrebbe anche non far nulla.
Poi dipenderà dall'eventuale uscita di Frattesi: se Frattesi andrà via, chiaro che poi l'Inter cercherà di sostituirlo. In difesa e in attacco non credo che farà nulla"
