FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter potrebbe anche non prendere nessuno a destra. E Frattesi…”

calciomercato

Di Marzio: “Inter potrebbe anche non prendere nessuno a destra. E Frattesi…”

Di Marzio: “Inter potrebbe anche non prendere nessuno a destra. E Frattesi…” - immagine 1
Gianluca Di Marzio ha riportato aggiornamenti sul mercato dell'Inter: i nerazzurri potrebbero vendere Frattesi
Matteo Pifferi Redattore 

Mancano ancora pochi giorni all'inizio del calciomercato invernale e si vocifera di diverse opzioni per l'Inter, specialmente per quanto concerne la fascia destra.

Dumfries, infatti, resterà fuori fino a marzo e l'Inter potrebbe anche intervenire per prendere un sostituto che possa alternarsi con Luis Henrique.

Di Marzio: “Inter potrebbe anche non prendere nessuno a destra. E Frattesi…”- immagine 2

Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha però aperto alla possibilità che non arrivi nessuno: "Se l'Inter non troverà una grande occasione a destra, e non credo che i primi obiettivi siano raggiungibili, potrebbe anche non far nulla.

Di Marzio: “Inter potrebbe anche non prendere nessuno a destra. E Frattesi…”- immagine 3
Getty Images

Poi dipenderà dall'eventuale uscita di Frattesi: se Frattesi andrà via, chiaro che poi l'Inter cercherà di sostituirlo. In difesa e in attacco non credo che farà nulla"

Leggi anche
Romano: “Inter su Muharemovic, la verità e l’intreccio con Frattesi-Juve”
Musmarra sul mercato di gennaio: “Sarebbe sorprendente ma c’è chi giura che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA