Di Marzio: “Inter vuole Diaby per avere due esterni in più e per poi con Luis Henrique…”

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così del mercato dell'Inter in entrata
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così del mercato dell'Inter in entrata: "Il nome in aggiunta a Perisic è quello di Moussa Diaby.

Fu pagato circa 60 milioni due anni fa, l'Inter sta cercando di prenderlo per avere due esterni in più e poi liberare Luis Henrique".

