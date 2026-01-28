Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così del mercato dell'Inter in entrata

Gianluca Di Marzio , esperto di mercato, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così del mercato dell'Inter in entrata: "Il nome in aggiunta a Perisic è quello di Moussa Diaby .

Fu pagato circa 60 milioni due anni fa, l'Inter sta cercando di prenderlo per avere due esterni in più e poi liberare Luis Henrique".