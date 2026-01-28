Diaby, Luis Henrique, Perisic: ecco le ultime novità di mercato di Fabrizio Romano sulle operazioni in casa Inter

Matteo Pifferi Redattore 28 gennaio - 17:29

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter:

"Già ieri sera e anche stamattina vi dicevo che l'Inter non vive di solo Perisic. L'Inter su Perisic c'è, ci sta lavorando, è pronta a fare dei tentativi forti per convincere il PSV subito dopo il verdetto della Champions. Anche Perisic dovrà metterci del suo per scardinare il muro del PSV. Nel frattempo l'Inter si muove anche su altre piste: il nome che vi faccio oggi è Moussa Diaby, ex Aston Villa, oggi all'Al-Ittihad. Recentemente ha fatto fatica all'Al-Ittihad e per questo potrebbero aprirsi le porte dell'addio ma dipende dal gruppo PIF.

L'Inter c'è, posso dirvi che ha raggiunto un accordo con Diaby e il suo agente. Ci sono squadre inglesi che continuano a chiamare. L'Inter può fare l'operazione solo in prestito, l'offerta è di un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 mln. Il giocatore ha dato il suo sì, gradisce la destinazione, apertura totale ma bisogna capire se l'Al-Ittihad accetterà il prestito in attesa della risposta del fondo PIF"

"Il discorso Perisic e il discorso Diaby, oltre al pallino di Ausilio Ndoye che però è complicato perché il Nottingham vorrebbe tenere il giocatore, tutti questi discorsi vanno in parallelo col futuro di Luis Henrique.

Vi ribadisco che il Bournemouth c'è da fine dicembre, aspetta e spera di sbloccare l'operazione, un prestito con obbligo a cifre non lontane dalla richiesta dell'Inter, si va verso le cifre che l'Inter accetterebbe dal punto di vista finanziario ma dal punto di vista tecnico c'è bisogno di aggiungere prima di far partire un giocatore come Luis Henrique, prima bisogna capire cosa succederà in entrata"