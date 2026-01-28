Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto su Franck Kessié, accostato anche all'Inter negli ultimi giorni:
calciomercato
Pedullà: “Conferme su Massolin-Inter: le ultime. Kessié? Il suo agente bravo e furbo perché…”
"Bisogna seguire la storia dei parametri zero. Quando si dava per scontato di Kessié alla Juventus ho detto di stare attenti, Atangana è un agente bravo ma anche furbo. Ho detto che farà il giro di tutte le parrocchie e poi porterà la proposta migliore a Kessié. Quello che Kessié guadagna in Arabia nessuno glielo può dare in Italia. Ci può essere la Juventus, ci può essere l'Inter, ci potrebbero anche essere altri club in Italia e all'estero. Al momento è una situazione da seguire ma non dobbiamo esagerare attribuendo già una destinazione"
Pedullà, poi, ha parlato anche di Massolin: "Arrivano conferme su Massolin, conferme sul fatto che l'Inter intenda investire sui giovani. I colloqui col Modena ci sono stati, si cercherà di andare fino in fondo magari lasciando il giocatore fino alla fine della stagione"
© RIPRODUZIONE RISERVATA