"Bisogna seguire la storia dei parametri zero. Quando si dava per scontato di Kessié alla Juventus ho detto di stare attenti, Atangana è un agente bravo ma anche furbo. Ho detto che farà il giro di tutte le parrocchie e poi porterà la proposta migliore a Kessié. Quello che Kessié guadagna in Arabia nessuno glielo può dare in Italia. Ci può essere la Juventus, ci può essere l'Inter, ci potrebbero anche essere altri club in Italia e all'estero. Al momento è una situazione da seguire ma non dobbiamo esagerare attribuendo già una destinazione"