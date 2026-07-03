"Una richiesta da 25+5 da parte dell'Union SG e l'Inter pronta ad avvicinarsi il più vicino possibile alla richiesta del club belga. Si formulerà un'offerta e si cercherà di chiudere in tempi rapidi anche per evitare l'intrusione nell'operazione di altri club, come accaduto di fatto con Palestra". Così Luca Marchetti su Skysport ha parlato della trattativa per Anan Khalaili, entrata nel pieno, tra il club nerazzurro e quello belga per l'esterno 21enne.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter-Khalaili, si punta sulla rapidità. In difesa il nome più caldo è uno
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Sky – Inter-Khalaili, si punta sulla rapidità. In difesa il nome più caldo è uno
Il club nerazzurro lavora sulla trattativa per il calciatore dell'Union SG ma anche per i difensori che dovranno sostituire i giocatori andati via alla scadenza del contratto
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Per Provedel trattativa virtualmente chiusa, si aspetta solo la chiusura formale dell'operazione che poi porterà a visite mediche e firme. Poi ci sarà da sistemare la difesa: per il ruolo di difensore centrale. Ad oggi il nome considerato più caldo per il mercato interista è quello di Chalobah.
Solet non è ancora totalmente fuori, ma il giocatore del Chelsea è più avanti, da quanto riporta il canale satellitare.
(Fonte: SS24)
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