Sky – Inter-Khalaili, si punta sulla rapidità. In difesa il nome più caldo è uno

"Una richiesta da 25+5 da parte dell'Union SG e l'Inter pronta ad avvicinarsi il più vicino possibile alla richiesta del club belga. Si formulerà un'offerta e si cercherà di chiudere in tempi rapidi anche per evitare l'intrusione nell'operazione di altri club, come accaduto di fatto con Palestra". Così Luca Marchetti su Skysport ha parlato della trattativa per Anan Khalaili, entrata nel pieno, tra il club nerazzurro e quello belga per l'esterno 21enne.