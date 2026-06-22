"Tra oggi e domani è previsto un incontro con l'Atalanta per chiudere per Marco Palestra. L'offerta sul tavolo è di 45 milioni di parte fissa più altri 5 di bonus. Resta da discutere la natura dei bonus stessi (tra facili e più difficili da raggiungere) e l'eventuale percentuale sulla rivendita. L'accordo col giocatore è stato raggiunto da tempo e dovrebbe firmare un quinquennale tra i 2 e i 2,5 milioni a stagione", si legge sul Giorno.