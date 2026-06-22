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calciomercato
Inter, cosa manca per chiudere Palestra. Il piano per arrivare a Solet e l’affare Jones
Il primo obiettivo di mercato dell'Inter è Palestra. I nerazzurri incontreranno ancora l'Atalanta per cercare di chiudere l'affare in tempi brevi.
"Tra oggi e domani è previsto un incontro con l'Atalanta per chiudere per Marco Palestra. L'offerta sul tavolo è di 45 milioni di parte fissa più altri 5 di bonus. Resta da discutere la natura dei bonus stessi (tra facili e più difficili da raggiungere) e l'eventuale percentuale sulla rivendita. L'accordo col giocatore è stato raggiunto da tempo e dovrebbe firmare un quinquennale tra i 2 e i 2,5 milioni a stagione", si legge sul Giorno.
"Idem per quanto riguarda Oumar Solet: i nerazzurri contano di arrivare a dama con l'Udinese attorno ai 25 milioni e di consegnare il giocatore a Cristian Chivu già in ritiro. In arrivo a stretto giro, peraltro, anche la firma di Ivan Provedel: per il portiere in uscita dalla Lazio è previsto un triennale da 1,5 milioni. L'altro obiettivo noto, a meno che la suggestione Nico Paz diventi qualcosa di più, è Curtis Jones: dopo una prima offerta al Liverpool da 20 milioni, l'Inter ha rilanciato avvicinandosi ai 25. Altro rifiuto, però, da parte dei Reds che chiedono più di 30 milioni per il centrocampista", chiude il quotidiano.
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