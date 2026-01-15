Nel corso di Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato, ha parlato così di Francesco Pio Esposito , attaccante dell'Inter: "Io posso dire che l'Inter in estate non ha mai aperto, né quando stava trattando Lookman, né dopo ad una possibile partenza in prestito: c'era la fila in Serie A di squadre che l'avrebbero preso.

E anche prima di quest'esplosione il Napoli era arrivato ad offrire addirittura 40 milioni di euro per prenderlo: e l'Inter non si è mai voluta sedere a trattare con nessuno. Quanto vale oggi? Per me un giocatore così, italiano, se hanno già rifiutato 40 milioni di euro non ha un prezzo".