FC Inter 1908
Di Marzio svela: “Inter mai seduta per cedere Pio Esposito! E il Napoli ha offerto addirittura…”

Di Marzio svela: “Inter mai seduta per cedere Pio Esposito! E il Napoli ha offerto addirittura…” - immagine 1
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter: "Io posso dire che l'Inter in estate non ha mai aperto, né quando stava trattando Lookman, né dopo ad una possibile partenza in prestito: c'era la fila in Serie A di squadre che l'avrebbero preso.

Di Marzio svela: “Inter mai seduta per cedere Pio Esposito! E il Napoli ha offerto addirittura…”- immagine 2
Getty Images

E anche prima di quest'esplosione il Napoli era arrivato ad offrire addirittura 40 milioni di euro per prenderlo: e l'Inter non si è mai voluta sedere a trattare con nessuno. Quanto vale oggi? Per me un giocatore così, italiano, se hanno già rifiutato 40 milioni di euro non ha un prezzo".

