Sabuncuoglu: “Calhanoglu, Galatasaray fa offerta! Inter ha ufficialmente comunicato che…”

Dopo la lunga corte di quest'estate, che sembrava far davvero vacillare Hakan Calhanoglu, il Galatasaray è tornato alla carica in queste ore per provare a portare in patria il centrocampista dell'Inter.
Il Galatasaray è tornato alla carica in queste ore per provare a portare in patria il centrocampista dell'Inter
Secondo quanto riferisce il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, l'Inter ha infatti rifiutato un'offerta presentata dal Gala per il regista: il club nerazzurro non prende in considerazione offerte inferiori ai 20-25 milioni di euro per lui! E la notizia è stata comunicata al Galatasaray, che dunque dovrà o alzare la sua offerta oppure trovare un nuovo obiettivo.
