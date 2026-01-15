Sabuncuoglu: “Calhanoglu, Galatasaray fa offerta! Inter ha ufficialmente comunicato che…”

Secondo quanto riferisce il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, l'Inter ha infatti rifiutato un'offerta presentata dal Gala per il regista: il club nerazzurro non prende in considerazione offerte inferiori ai 20-25 milioni di euro per lui! E la notizia è stata comunicata al Galatasaray, che dunque dovrà o alzare la sua offerta oppure trovare un nuovo obiettivo.