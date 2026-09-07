Tutta la verità sul mancato arrivo di Oumar Solet all'Inter in estate: ne ha parlato Gianluca Di Marzio a Sky Sport.
VIDEO / Mbappé: "Con l'Inter gara tosta, ma stiamo bene. Affrontiamo la Champions con..."
Tutta la verità sul mancato arrivo di Oumar Solet all'Inter in estate. Ne ha parlato così Gianluca Di Marzio in studio a Sky Sport prima del posticipo tra Udinese e Lazio in programma proprio stasera alle ore 20.45.
Qui dove vedere domani in tv Real Madrid-Inter
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
“Perché Solet non è andato all’Inter in estate? Per una questione di prezzo, l’Udinese i suoi gioielli se li fa pagare tanto e lui valeva oltre 30 milioni, e l’Inter poi non ha investito su quel profilo in difesa. Era una possibilità di inizio mercato e l’Inter poi ha lasciato stare”, ha spiegato il giornalista di Sky.
© RIPRODUZIONE RISERVATA