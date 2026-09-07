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Tutta la verità sul mancato arrivo di Oumar Solet all'Inter in estate. Ne ha parlato così Gianluca Di Marzio in studio a Sky Sport prima del posticipo tra Udinese e Lazio in programma proprio stasera alle ore 20.45.

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“Perché Solet non è andato all’Inter in estate? Per una questione di prezzo, l’Udinese i suoi gioielli se li fa pagare tanto e lui valeva oltre 30 milioni, e l’Inter poi non ha investito su quel profilo in difesa. Era una possibilità di inizio mercato e l’Inter poi ha lasciato stare”, ha spiegato il giornalista di Sky.