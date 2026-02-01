Il calciatore proveniva dalle giovanili del PSG quando il Crotone lo aveva preso in prestito e portato in Serie A

La sua prima avventura in Italia è stata con la maglia del Crotone . Si è riaperta in extremis la trattativa per Moussa Diaby , l'esterno in forza all'Al-Ittihad che piace all'Inter .

Di lui La Gazzetta dello Sport ha scritto "A inizio 2018 il francese è stato portato in Italia dal Crotone, prelevato in prestito dal Paris Saint-Germain . Diaby così ha potuto esordire nel nostro campionato con la maglia rossoblù ma non ha lasciato il segno", si legge.

"La squadra allora era allenata dall’ex interista Walter Zenga che tuttavia ha concesso appena 70 minuti in campo alla giovane ala. Era una delle stelline del vivaio del Psg ma non è esploso in Italia", ha concluso la rosea.