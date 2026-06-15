Importantissime novità sul futuro di Nico Paz raccontate da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Sono ore calde per l'argentino, accostato all'Inter anche nelle ultime settimane.

“Nico Paz? Aumenta fiducia Como ora dopo ora per averlo anche la prossima stagione. Le parti stanno parlando per strutturare proprio un nuovo accordo, manca la forma, il contenuto sembra esserci.

Nico Paz si è esposto e ha dimostrato in prima persona la voglia di restare a Como per un altro anno”.