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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Nico Paz in prima persona si è esposto sul suo futuro! Ha fatto sapere di volere…”

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Di Marzio: “Nico Paz in prima persona si è esposto sul suo futuro! Ha fatto sapere di volere…”

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Importantissime novità sul futuro di Nico Paz raccontate da Gianluca Di Marzio a Sky Sport: vuole restare al Como
Alessandro Cosattini Redattore 

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Importantissime novità sul futuro di Nico Paz raccontate da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Sono ore calde per l'argentino, accostato all'Inter anche nelle ultime settimane.

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Getty Images

“Nico Paz? Aumenta fiducia Como ora dopo ora per averlo anche la prossima stagione. Le parti stanno parlando per strutturare proprio un nuovo accordo, manca la forma, il contenuto sembra esserci.

Nico Paz si è esposto e ha dimostrato in prima persona la voglia di restare a Como per un altro anno”.

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