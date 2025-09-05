Hakan Çalhanoğlu ha voluto con forza trasferirsi al Galatasaray, ma l’operazione non si è concretizzata. I dirigenti giallorossi, però, hanno portato come esempio il caso di İlkay Gündoğan.
Dirigenti Galatasaray: “Calhanoglu verrà prima o poi. Ma faccia con l’Inter come Gundogan cioè…”
Secondo loro, il centrocampista dell’Inter dovrebbe ispirarsi al connazionale, che ha lasciato il Manchester City per approdare al Galatasaray. La dirigenza ha ribadito di apprezzare la determinazione di Çalhanoğlu, ma ha anche riconosciuto che chiudere la trattativa già in questa estate è quasi impossibile.
“İlkay – hanno ricordato i dirigenti – ha detto che il Galatasaray era l’amore della sua infanzia e ha accettato di fare grandi sacrifici. Pur avendo un contratto solido e ottime condizioni al City, ha deciso di lasciare l’Inghilterra. Il nostro club non ha speso nulla per il cartellino e il trasferimento si è concluso a condizioni davvero favorevoli. Anche Hakan ha voluto venire, ma le circostanze non lo hanno permesso. Se non è oggi, sarà domani: siamo convinti che prima o poi vestirà la maglia del Galatasaray. Deve guardare al percorso di İlkay e prenderlo a modello. In fondo Hakan è ancora giovane. Rispettiamo e sosteniamo il suo desiderio di chiudere la carriera qui.”
In società si è sottolineato come i grandi campioni siano d’esempio non solo in campo, ma anche nei sacrifici che hanno accettato durante le trattative. L’atteggiamento di Gündoğan ha riscosso grande apprezzamento nell’ambiente, e si ritiene che anche Çalhanoğlu possa seguire quella strada.
