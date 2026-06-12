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fcinter1908 calciomercato mercato inter Distanza con l’Atalanta, ma Palestra spinge per l’Inter. Solet più vicino, anche Atta in ballo
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Distanza con l’Atalanta, ma Palestra spinge per l’Inter. Solet più vicino, anche Atta in ballo
L'Inter continua la ricerca per sostituire Dumfries: il primo obiettivo è sempre l'esterno Atalanta, la settimana prossima si entrerà nel vivo
L'Inter continua la ricerca per sostituire Dumfries: il primo obiettivo è sempre l'esterno Atalanta Marco Palestra., la settimana prossima potrebbero esserci novità.
Come sottolinea Repubblica, "La prossima settimana l'Inter entrerà nel vivo della trattativa con l'Atalanta per Palestra. C'è distanza tra l'offerta da 40 più 5 di bonus e la richiesta di 55 milioni, ma il giocatore spinge per trasferirsi a Milano. All'apparenza sembra più semplice chiudere in tempi brevi per Solet, che il club nerazzurro valuta 22 milioni: con l'Udinese si può chiudere a 25. Nei discorsi con il club friulano è finito anche Atta".
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