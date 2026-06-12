Melli: “Palestra non è Dumfries. E’ un buon giocatore ma 50mln sono tanti”

Dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid, farebbe bene l'Inter a puntare su Palestra come erede dell'olandese e spendere 50 milioni di euro per il suo cartellino?

È un buon giocatore, ma 50 milioni di euro sono tanti. Dumfries garantiva anche una qualità realizzativa, molto forte di testa negli inserimenti e con una grande fisicità, qualità che Palestra, al momento, non mi sembra avere dimostrato. È ancora molto giovane e potrà soltanto migliorare, ma non ha quelle caratteristiche.