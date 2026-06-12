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Melli: “Palestra non è Dumfries. E’ un buon giocatore ma 50mln sono tanti”
Intervistato da news.superscommesse.it, Alessandro Melli, ex calciatore, ha commentato l'interesse dell'Inter nei confronti di Marco Palestra, individuato come profilo ideale per sostituire Denzel Dumfries:
Dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid, farebbe bene l'Inter a puntare su Palestra come erede dell'olandese e spendere 50 milioni di euro per il suo cartellino?—
È un buon giocatore, ma 50 milioni di euro sono tanti. Dumfries garantiva anche una qualità realizzativa, molto forte di testa negli inserimenti e con una grande fisicità, qualità che Palestra, al momento, non mi sembra avere dimostrato. È ancora molto giovane e potrà soltanto migliorare, ma non ha quelle caratteristiche.
L'Inter vuole sempre trovare nuovi stimoli, ma cambiando il giusto, perché è una squadra che, a mio avviso, potrebbe fare molto di più anche in Champions League; non vedo l'Inter così lontana dalle quelle squadre che sono arrivate tra le prime quattro; ha pagato il momento peggiore dal punto di vista fisico, ritrovandosi un avversario che, in quel periodo, era più in forma. Se l'avesse superato, credo che sarebbe arrivata, almeno, alle semifinali.
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