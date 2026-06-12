Marco Palestra continua a essere abbondantemente nel mirino dell'Inter. E viceversa. Perché la volontà del giocatore non è scalfita dalle difficoltà riscontrate finora nel dialogo tra i due club. Si legge infatti su TuttoSport:

"Sì, c’è chi preferisce l’Italia. È il caso di Marco Palestra, laterale rientrato all’Atalanta dal Cagliari per diventare il pezzo pregiato del mercato della Dea. Il classe 2005 di Buccinasco, a due passi da Milano, è il grande obiettivo - non l’unico, ma quasi - dell’Inter per sostituire Denzel Dumfries dopo la cessione dell’olandese al Real Madrid.

Lo spauracchio, per la società campione d’Italia, sono le sirene estere: al momento l’unica a essersi mossa concretamente è l’Atletico Madrid, ma non è peregrina la possibilità che prima o poi dalla Premier League, e nello specifico dal Manchester City, piombi un assalto definitivo".