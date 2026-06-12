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fcinter1908 calciomercato mercato inter TS – Palestra vuole l’Inter: tutti i protagonisti dell’affare credono che…

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TS – Palestra vuole l’Inter: tutti i protagonisti dell’affare credono che…

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L'aggiornamento dal quotidiano torinese sulla trattativa per il trasferimento a Milano dell'esterno dell'Atalanta
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Marco Palestra continua a essere abbondantemente nel mirino dell'Inter. E viceversa. Perché la volontà del giocatore non è scalfita dalle difficoltà riscontrate finora nel dialogo tra i due club. Si legge infatti su TuttoSport:

"Sì, c’è chi preferisce l’Italia. È il caso di Marco Palestra, laterale rientrato all’Atalanta dal Cagliari per diventare il pezzo pregiato del mercato della Dea. Il classe 2005 di Buccinasco, a due passi da Milano, è il grande obiettivo - non l’unico, ma quasi - dell’Inter per sostituire Denzel Dumfries dopo la cessione dell’olandese al Real Madrid.

Inter Palestra

 I discorsi tra i club vanno avanti, anche se nelle ultime ore non si registrano passi avanti significativi: un piccolo stallo che tutti i protagonisti della trattativa contano si possa risolvere. L’Inter, finora, si è spinta a una proposta da 45 milioni di euro tutto incluso: cifre ancora lontane dalle richieste dell’Atalanta, che sfiorano i 60 milioni bonus compresi.

Lo spauracchio, per la società campione d’Italia, sono le sirene estere: al momento l’unica a essersi mossa concretamente è l’Atletico Madrid, ma non è peregrina la possibilità che prima o poi dalla Premier League, e nello specifico dal Manchester City, piombi un assalto definitivo".

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