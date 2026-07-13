Il calciatore è la prima alternativa a Khalaili che difficilmente supererà le visite mediche al Coni ma ha caratteristiche diverse

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 09:02)

Le caratteristiche della prima alternativa a Khalailisono diverse. Doué è il giocatore che l'Inter aveva sondato per la destra prima di virare decisa sul calciatore israeliano. Il Coni però probabilmente non darà l'idoneità sportiva al ragazzo per giocare in Serie A e allora il calciatore che potrebbe arrivare a quel punto è proprio il calciatore della Costa D'Avorio, fratello del giocatore del PSG.

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Il calciatore dello Strasburgo ha caratteristiche differenti, ha un indole più difensiva, gioca più da terzino che da ala. "Ma per gli uomini mercato nerazzurri questo aspetto non ha mai rappresentato un problema reale", spiega La Gazzetta dello Sport.

E aggiunge: "Doué starebbe perfettamente dentro al sistema di Chivu, con la possibilità di muoversi anche in una difesa a quattro. Semmai, il problema sta tutto nelle pretese dello Strasburgo, che lo valuta a una cifra ben superiore ai 30 milioni e tendente già ai 40: per l’Inter, che aveva risolto la pratica esterno destro in Belgio con 25, è un cambio di scenario che imporrà una trattativa".

(Fonte: GdS)