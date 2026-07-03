Giacomo De Pieri è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Ascoli. Matteo Patti, direttore sportivo del club marchigiano, ha parlato così in conferenza stampa dell'esterno offensivo classe 2006 di scuola Inter: "De Pieri è un ragazzo ambito, un ragazzo che speriamo farà vedere il suo valore qui qualora la cosa andasse in porto. È normale che ci sia un po' di stallo, anche a causa di questo regolamento che c'è in Serie B e che prevede 18 giocatori over, quindi i giovani sono ambiti. Noi abbiamo qualcuno dei nostri, dobbiamo trovare qualcun altro: cerchiamo di prendere quelli in cui intravediamo un margine di crescita, e De Pieri è uno di questi.