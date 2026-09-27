VIDEO FCIN1908 / Ferrara: "Difficile star dietro a Inter e Roma: lo scontro diretto ha mostrato..."

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Con il futuro di Calhanoglu e Mkhitaryan che resta in dubbio in vista del prossimo anno, normale che l'Inter si prepari a scenari alternativi a centrocampo, sondando il mercato alla ricerca di eventuali sostituti. Uno di questi, secondo Tuttosport, potrebbe essere Anguissa:

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"L’Inter su Anguissa non è una novità. L’ex ds Ausilio lo aveva seguito senza aprire mai una trattativa nel biennio ’16-18 quando si mise in mostra nell’Olympique Marsiglia (poi andò al Fulham per oltre 30 milioni). Quindi, nell’inverno del 2025 quando il contratto era in scadenza col Napoli, l’Inter si era di nuovo interessata, salvo non poter affondare il colpo visto che il club di De Laurentiis utilizzò l’opzione in proprio favore".

"Adesso la situazione è diversa e l’Inter a fine stagione potrebbe aver bisogno di un innesto di sostanza in mezzo al campo. Quel centrocampista fisico cercato invano per due estati e mai arrivato. Come Koné della Roma che resta nel mirino, ma il suo prezzo rischia di essere inaccessibile rispetto alle ultime sessioni di mercato. A fine annata saluterà Mkhitaryan e non è ancora chiaro il destino di Calhanoglu, pure lui in scadenza. Oaktree, come dimostrato in estate con l’arrivo di Stones a zero, non è contraria all’ingaggio di parametri zero over 30, seppur funzionali al progetto. Certo, la richiesta di 6 milioni di stipendio potrebbe rappresentare un freno, anche se quella è la cifra che percepisce Calhanoglu (il turco arriva a 6,5). Come scritto, Anguissa piace a diversi club, a Milano pure sulla sponda rossonera, e chissà che non possa andare in scena un nuovo derby di mercato".

(Fonte: Tuttosport)