Il Barcellona ha pensato concretamente a Lautaro Martínez durante l’ultima sessione estiva di mercato. A confermarlo era stato nei giorni scorsi il direttore sportivo blaugrana Deco, spiegando che il club aveva valutato l’attaccante dell’Inter ma che da Milano era arrivata una chiusura netta. Ora emergono ulteriori dettagli sull’operazione.

Secondo quanto riportato da Sport.es, il Barcellona si sarebbe mosso dopo aver verificato la disponibilità del giocatore a prendere in considerazione un trasferimento in blaugrana. Lautaro, però, avrebbe posto una condizione precisa: trovare un accordo amichevole con l’Inter, società alla quale è profondamente legato e riconoscente.

PASADENA, CALIFORNIA - JUNE 16: Lautaro Martínez of FC Internazionale speaks with the media prior to the Training session ahead of their FIFA Club World Cup 2025 Group E match between Monterrey and Inter Milan at UCLA Stadium on June 16, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Inter: chiusura netta al Barcellona per Lautaro

Il punto decisivo è arrivato dall’Inter. Lautaro è ormai da anni uno dei simboli del club nerazzurro: arrivato a Milano nel 2018, è diventato il giocatore di riferimento della squadra e due anni fa ha prolungato il suo contratto fino al 2029 con un importante adeguamento dell’ingaggio.

Nel nuovo accordo, inoltre, sarebbe stata eliminata la clausola rescissoria presente nel precedente contratto.

Secondo la ricostruzione di Sport.es, a fine agosto l’Inter non aveva alcuna intenzione di privarsi del proprio capitano. La pianificazione della società era ormai definita e non c'era la necessità di intervenire né in entrata né in uscita.

Ci sarebbe stato anche un contatto diretto tra Joan Laporta e Giuseppe Marotta. Il presidente dell’Inter avrebbe fatto capire chiaramente che Lautaro era da considerarsi incedibile. A quel punto del mercato, infatti, non esistevano i tempi per individuare un sostituto all’altezza dell’argentino.

Dal canto suo, il Barcellona aveva studiato anche la possibilità economica per provare a portare Lautaro in Catalogna. Il club blaugrana, scrive Sport.es, aveva mantenuto aperta l’ipotesi di una cessione che avrebbe potuto creare lo spazio salariale necessario per l’operazione.

Non è stato però necessario attivare alcuna operazione finanziaria di questo tipo. Il muro dell’Inter ha chiuso definitivamente la strada.

Lautaro è quindi rimasto a Milano. Un interesse concreto del Barcellona, ma senza una vera trattativa destinata a decollare: da una parte la disponibilità del giocatore a valutare il trasferimento, dall’altra la posizione dell’Inter, che ha considerato l’argentino non cedibile.