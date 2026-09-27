Yann Bisseck è tornato titolare con la Germania stasera. Il difensore dell'Inter, convocato da Klopp per gli impegni di Nations League, ha giocato dal primo minuto la gara con la Grecia dopo aver guardato i compagni dalla panchina nell'impegno precedente.

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La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 per la Grecia. Il gol decisivo porta la firma di Kourbelis, segnato al minuto 74. Il suo tiro ha trafitto il portiere della Germania, ma solo dopo essere passato proprio tra le gambe di Bisseck. Il difensore nerazzurro, ammonito tra l'altro al 17' del primo tempo, è rimasto in campo tutta la partita. Qui le immagini del gol.