Un’altra valutazione positiva per Petar Sucic, che continua a raccogliere consensi anche con la maglia della Croazia.

Il centrocampista dell’Inter ha ricevuto 6,5 in pagella sui media croati per la partita contro la Cechia, ma ancora più interessante del voto è il giudizio sulla sua prestazione. Soprattutto perché mette in evidenza una caratteristica che in nerazzurro si sta vedendo sempre di più: la capacità di fare tante cose, anche se il suo habitat naturale rimane quello della mezzala.

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«Pressing perfetto, grande senso dello spazio»

«Ha cominciato benissimo. Una vera numero 10 di lavoro, pressing perfetto, ottimo senso del gioco e degli spazi».

L’analisi parte da un primo tempo particolarmente convincente:

Nella ripresa il rendimento è leggermente calato, ma il giudizio complessivo rimane ampiamente positivo.

«Nel secondo tempo è un po’ sceso. Può fare tutto: può giocare da esterno, da numero 6 e, come abbiamo visto, anche da numero 10».

Poi però arriva la puntualizzazione più interessante.

«È un numero 8, un box-to-box»

«Ma lui è un numero 8. Un box-to-box. E quando gioca lì può essere al suo meglio e può diventare davvero dominante».

Secondo l’analisi del sito croato Germanijak, il vero ruolo di Sucic non lascia molti dubbi:

Una definizione che fotografa bene le caratteristiche del centrocampista dell’Inter: capacità di accompagnare l’azione, intensità, inserimenti e disponibilità a lavorare nelle due fasi.

Il giudizio prosegue:

«Ha fatto correttamente il suo lavoro e ha dimostrato di essere una grande risorsa per questa Croazia».

«Tatticamente è cresciuto moltissimo»

«Tatticamente è migliorato molto, anche se sabato gli è mancata un po’ di precisione».

Particolarmente apprezzata anche la sua evoluzione dal punto di vista tattico:

Per Sucic arriva quindi un altro segnale importante. Può essere utilizzato in più zone del campo, ma il messaggio che arriva dalla Croazia è chiaro: quando parte da mezzala e può giocare da vero box-to-box, riesce a mostrare la versione migliore di sé.

Fonte: Germanijak