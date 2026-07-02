L’Inter ha chiuso per Ivan Provedel, ora le due priorità sono queste. E occhio al nome di Gianluca Mancini per la difesa

Alessandro Cosattini Redattore 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 22:09)

L’Inter ha chiuso per Ivan Provedel: visite mediche settimana prossima per il portiere. E ora? Il club ha due priorità su tutte, spiega Sky Sport.

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“L’Inter sistema una casella, quella del portiere. Le altre due sono l’esterno di destra e il difensore centrale.

Per la fascia destra Anan Khalaili è il nome più importante, c’è il sorpasso sul Napoli, anche per una questione di progetto visto che è andato via Dumfries.

E per il difensore centrale i nomi sul piatto sono diversi: Trevoh Chalobah, Oumar Solet e avevamo parlato di Gianluca Mancini che ancora non ha rinnovato comunque con la Roma. C’è un’opportunità per l’Inter di chiudere per un rinforzo in difesa, vediamo se il club lo farà”, ha spiegato Luca Marchetti.

(Fonte: SS24)