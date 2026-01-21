Il brasiliano ha avuto fiducia, ma continua a confermare le solite incertezze. Per questo l'Inter è vigile sul mercato, ma ha un obiettivo chiaro

Andrea Della Sala Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 10:02)

Chivu ha a disposizione solo Luis Henrique a destra, ormai da tempo immemore. Il brasiliano ha avuto fiducia, ma continua a confermare le solite incertezze. Per questo l'Inter è vigile sul mercato, ma ha un obiettivo chiaro.

"Tra qualche giorno Dumfries tornerà a Milano e i medici del club potranno finalmente verificare se i progressi fisici ostentati sui social siano reali, ma in ogni caso l’olandese ne avrà per un’altra quarantina di giorni almeno: sono proprio quelli in cui la squadra si giocherà la pelle tra Italia ed Europa. In questo scenario, i dirigenti nerazzurri sanno che sanare la ferita è una priorità: se non si apriranno nuove strade improvvise, aspetteranno gli ultimi giorni di mercato per vedere se il Psv, in caso di eliminazione dalla Coppa, possa ammorbidirsi. Dall’Olanda devono acconsentire al terzo viaggio verso Milano di Ivan Perisic, bramato dal croato e immaginato con sempre più forza anche dal club", scrive La Gazzetta dello Sport.