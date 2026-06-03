Quei 15 milioni di plusvalenza potrebbero essere immediatamente reinvestiti sul mercato. In cima alla lista c'è Palestra dell'Atalanta. Dopo aver respinto una prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus, il club bergamasco continua a chiedere una cifra complessiva vicina ai 50 milioni. Al momento non si sono ancora mosse concretamente le altre pretendenti, ma restano sullo sfondo diversi club interessati. Tra questi il Chelsea di Maresca, che conosce molto bene il giocatore e potrebbe presentare un'offerta nei prossimi giorni. Attenzione anche al Newcastle, dove gioca Tonali, anche se il club inglese non parteciperà alle competizioni europee.

La strategia dell'Inter è chiara: ottenere prima il sì convinto del giocatore e poi provare a chiudere l'operazione con l'Atalanta, magari inserendo una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Si parla del giovane terzino sinistro Cocchi, già visto in prima squadra, ma la richiesta dell'Atalanta resta invariata: l'obiettivo è arrivare a un valore complessivo di 50 milioni. L'Inter, in ogni caso, proverà ad accelerare per chiudere l'affare il prima possibile".