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SM – Dumfries, quando chiuderà il Real. Palestra? La richiesta Atalanta e la strategia Inter

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L'Inter incasserà la clausola rescissoria di 20 mln che dovrà investire sul mercato per arrivare al sostituto designato, Marco Palestra
Andrea Della Sala Redattore 

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Denzel Dumfries passerà presto al Real Madrid. L'Inter incasserà la clausola rescissoria di 20 mln che dovrà investire sul mercato per arrivare al sostituto designato, Marco Palestra.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, "Il blitz del Real Madrid potrebbe essere perfezionato già nei prossimi giorni, soprattutto dopo le elezioni che, salvo sorprese, domenica confermeranno Florentino Pérez alla presidenza del club spagnolo. Per l'Inter si tratterebbe di un'operazione molto vantaggiosa anche dal punto di vista economico: la cessione genererebbe una plusvalenza di circa 15 milioni di euro, considerando che il valore residuo a bilancio del cartellino dell'olandese è ormai vicino ai 6 milioni. Arrivato nell'estate del 2021, Dumfries si prepara dunque a salutare i nerazzurri.

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Quei 15 milioni di plusvalenza potrebbero essere immediatamente reinvestiti sul mercato. In cima alla lista c'è Palestra dell'Atalanta. Dopo aver respinto una prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus, il club bergamasco continua a chiedere una cifra complessiva vicina ai 50 milioni. Al momento non si sono ancora mosse concretamente le altre pretendenti, ma restano sullo sfondo diversi club interessati. Tra questi il Chelsea di Maresca, che conosce molto bene il giocatore e potrebbe presentare un'offerta nei prossimi giorni. Attenzione anche al Newcastle, dove gioca Tonali, anche se il club inglese non parteciperà alle competizioni europee.

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Getty

La strategia dell'Inter è chiara: ottenere prima il sì convinto del giocatore e poi provare a chiudere l'operazione con l'Atalanta, magari inserendo una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Si parla del giovane terzino sinistro Cocchi, già visto in prima squadra, ma la richiesta dell'Atalanta resta invariata: l'obiettivo è arrivare a un valore complessivo di 50 milioni. L'Inter, in ogni caso, proverà ad accelerare per chiudere l'affare il prima possibile".

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