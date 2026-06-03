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Inter, Solet obiettivo numero uno: giocatore pronto a firmare. L’opzione per convincere l’Udinese

Oumar Solet
Fuori Acerbi, in attesa della risposta di De Vrij, il club nerazzurro ha bisogno di difensori e si sta muovendo per accontentare Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter sta seguendo con grande assiduità la trattativa Palestra con l'Atalanta, ma non solo. Fuori Acerbi, in attesa della risposta di De Vrij, il club nerazzurro ha bisogno di difensori e si sta muovendo per accontentare Chivu.

Inter, Solet obiettivo numero uno: giocatore pronto a firmare. L’opzione per convincere l’Udinese- immagine 2
Getty Images

"L’Inter fresca di scudetto e Coppa Italia inizia il suo calciomercato post-doblete proprio dal reparto arretrato. Salutato Francesco Acerbi, per fine contratto, si ragiona sui volti nuovi da poter inserire in rosa per confermarsi in casa e rilanciarsi in Europa. L’obiettivo numero uno resta Oumar Solet, francese classe 2000 dell’Udinese valutato dai bianconeri 25 milioni. Il giocatore firmerebbe anche subito ma l’intesa tra le parti ancora deve essere trovata. Una strada percorribile può essere quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto ma vedremo. L’opera di ringiovanimento dell’Inter comunque troverebbe in un avvicendarsi simile (esce Acerbi ed entra Solet) un elisir di (nuova) giovinezza perdendo in un colpo solo ben 12 anni lì dietro". 

 

 

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