Fuori Acerbi, in attesa della risposta di De Vrij, il club nerazzurro ha bisogno di difensori e si sta muovendo per accontentare Chivu

L'Inter sta seguendo con grande assiduità la trattativa Palestra con l'Atalanta, ma non solo. Fuori Acerbi, in attesa della risposta di De Vrij, il club nerazzurro ha bisogno di difensori e si sta muovendo per accontentare Chivu.