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Inter, Chivu convinto su De Vrij: le cifre per il rinnovo del difensore. E Mkhitaryan…

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Il tecnico vuole trattenere ancora un altro anno il difensore in rosa. L'Inter ha proposto il rinnovo al giocatore e aspetta una risposta
Andrea Della Sala Redattore 

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Il tecnico Cristian Chivu vuole trattenere ancora un altro anno Stefan De Vrij in rosa. L'Inter ha proposto il rinnovo al giocatore e aspetta una risposta.

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Getty Images

"Cristian Chivu ha chiesto la conferma di Stefan De Vrij che a differenza di Dumfries non è andato al Mondiale con l’Olanda a causa dell’infortunio muscolare riportato nell’ultima partita di campionato a Bologna. De Vrij, che avrebbe il ruolo di quinto centrale, sta riflettendo sulla proposta al ribasso che la società gli ha presentato: fino al 30 giugno il suo stipendio si attesta sui 3,8 milioni netti, mentre nella prossima stagione scenderebbe di quasi la metà. È un’offerta simile a quella che Mkhitaryan, sempre fino al 2027, ha appena accettato: il rinnovo dell’armeno sarà ufficiale a breve", spiega La Gazzetta dello Sport.

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