"Cristian Chivu ha chiesto la conferma di Stefan De Vrij che a differenza di Dumfries non è andato al Mondiale con l’Olanda a causa dell’infortunio muscolare riportato nell’ultima partita di campionato a Bologna. De Vrij, che avrebbe il ruolo di quinto centrale, sta riflettendo sulla proposta al ribasso che la società gli ha presentato: fino al 30 giugno il suo stipendio si attesta sui 3,8 milioni netti, mentre nella prossima stagione scenderebbe di quasi la metà. È un’offerta simile a quella che Mkhitaryan, sempre fino al 2027, ha appena accettato: il rinnovo dell’armeno sarà ufficiale a breve", spiega La Gazzetta dello Sport.