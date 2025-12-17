L'esterno si è operato e rimarrà fuori fino a marzo. Intanto valuta il suo futuro, a fine stagione potrebbe far valere la clausola

Denzel Dumfries si è operato e dovrà rimanere fuori dal campo per un lungo periodo. Per questo l'Inter sta cercando un'alternativa, ma non solo per questa stagione, visto che l'olandese potrebbe cambiare maglia a fine anno.

"Nel weekend dell’8 marzo c’è il derby di ritorno in casa del Milan, lì ci si gioca una fetta della torta scudetto grossa così. Subito dopo, tra il 10 e l’11, cambia la tavola, ecco l’andata degli ottavi di Champions. Lì i nerazzurri vorrebbero sedersi, preferibilmente senza indigesti antipasti playoff. Ieri, da un letto di ospedale della Fortius Clinic di Londra dopo la «stabilizzazione» della caviglia sinistra, Denzel Dumfries ha messo nel mirino proprio queste date strategiche per la stagione. Vorrebbe essere in campo proprio contro il Diavolo, non da comparsa ma con un buono stato di forma, anche perché il suo tecnico ha dimostrato di gestire il rientro degli infortunati con una naturale dose di prudenza. E poi in Coppa, la competizione che lo esalta come hanno imparato a proprie spese Bayern Monaco e Barcellona l’anno passato, anche per far in modo che l’agognata Premier non lo perda di vista. E, magari, poi qualcuno si decida a pagare il prezzo della clausola da 25 milioni attaccata al collo fino al 15 luglio. Sarà l’esca sul mercato per pescare acquirenti, da adesso la userà Ali Barat, il nuovo superagente a cui Denzel si è appena affidato", scrive La Gazzetta dello Sport.

"La prospettiva concreta è di uno stop compreso tra due e tre mesi, c’è un buco nero per l’Inter proprio nel momento caldo della stagione: stare senza l’olandese non sarà più un’emergenza, ma una normalità a cui Chivu e dirigenti devono adeguarsi in fretta. Non a caso, studiano già le alternative, anche perché urge un nuovo esterno da associare al solo Luis Henrique fino a marzo inoltrato. Il brasiliano avrà, sì, più responsabilità senza il titolare, ma non ha convinto ancora del tutto, almeno non al punto da poterlo immaginare lì da solo".

"Negli stessi giorni in cui doveva sempre far terapie e guardare i compagni da un vetro, Denzel è stato impegnato da faccende private. Ha salutato Jorge Mendes, il dominus che avrebbe dovuto portargli offerte da big inglesi, ed è entrato ufficialmente nell’agenzia Epic, quella di Ali Barat. Dumfries vorrebbe fare uno scatto di carriera, grazie alla clausola conveniente, ma non ha mai accettato offerte da squadre di media fascia. Vuole l’élite, altrimenti meglio i nerazzurri e quel contratto fino al 2028. Gli equilibri, però, sembrano leggermente cambiati e questo tempo fuori squadra non aiuta a ricucire: mai come stavolta la sensazione è che possano essere gli ultimi mesi da interista", rivela Gazzetta.