A centrocampo ci potrebbero essere dei movimenti già nel mercato di gennaio. Frattesi trova poco spazio e potrebbe chiedere la cessione

Andrea Della Sala Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 08:46)

"Il tabellino delle ultime partite dell’Inter sembra mettere in risalto una realtà completamente diversa rispetto alle attese per due nerazzurri in particolare. Basta riavvolgere il nastro di qualche mese, tornando all’estate, per capire come il destino di Davide Frattesi abbia compiuto un ulteriore carpiato. Nonostante i problemi fisici, l’ex Roma aveva incassato la piena fiducia di Cristian Chivu, che sembrava non vedesse l’ora di riaverlo a disposizione. Nel percorso di recupero, come raccontato, qualcosa è andato storto, fino a rallentare molto più del previsto il recupero della condizione del centrocampista nerazzurro", scrive il Corriere dello Sport.

"Oggi Frattesi, complice anche la decisione di insistere sul 3-5-2 e non cambiare modulo, sta vivendo un paradosso: non solo non ha scalato le gerarchie come pensava, ma addirittura è finito praticamente in fondo. In campionato manca addirittura dalla gara con la Lazio del 9 novembre. In 22 convocazioni ha collezionato appena 480' (21' a partita), mentre l’anno scorso giocò 1986' in 56 partite (35' a partita in media). Un dato significativo, che legittima le voci sul futuro lontano da Milano. Gennaio è vicino e le possibilità che il divorzio si consumi non sono affatto remote".

"Chi invece si sta godendo gli effetti della ‘cura Chivu’ è Piotr Zielinski. Il polacco ha trovato la continuità mai avuta nel primo anno in nerazzurro ed ora è alternativa valida anche in cabina di regia, in un ruolo che non ama, ma nel quale si è più volte detto pronto a sacrificarsi per la squadra. Chissà che non inizi ad amarlo: in quella zona di campo, come tanti prima di lui, potrebbe allungarsi la carriera. Una prospettiva assolutamente da non sottovalutare", scrive il quotidiano.