Secondo il Corriere dello Sport, salvo colpi di scena, l'Inter non vorrebbe andare sul mercato per sostituire l'esterno olandese

Andrea Della Sala Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 08:32)

Dumfries si è operato e dovrà rimanere fuori per un periodo piuttosto lungo. Come scrive il Corriere dello Sport, "Salterà di sicuro tutti gli impegni di gennaio e febbraio. Proverà a essere a disposizione di Chivu per l’inizio di marzo, ma rimane doveroso trattare con prudenza le prime stime sul suo rientro".

"L’assenza prolungata di Dumfries pone sicuramente un tema di riflessione. Perché le gare in calendario in questo arco temporale sono tante e con un peso specifico anche piuttosto elevato per la stagione nerazzurra. L’Inter ha in calendario, fino alla sosta di marzo, ben quattordici turni di campionato (tra cui gli scontri diretti con Napoli, Juventus e Milan), il quarto di finale di Coppa Italia e almeno quattro partite di Champions (due rimanenti del girone ed eventualmente andata e ritorno degli ottavi in caso di arrivo tra le prime otto). Sarebbero 19 partite senza l’olandese. Ma potrebbero aggiungersi altre due partite di Champions con l’eventuale spareggio e l’andata di semifinale di Coppa Italia. Per un totale di 22 partite".

"In viale della Liberazione sono ben consapevoli che a gennaio sia molto complicato trovare l’occasione giusta per sopperire a un vuoto così importante e sembrano intenzionati ad andare avanti senza ricorrere al mercato. I nomi che tanto piacciono alla dirigenza nerazzurra, Palestra su tutti, sono complicati da inseguire. Allora, salvo colpi di scena, toccherà ancora a Luis Henrique, la fiducia concessa dall’allenatore nerazzurro pare stia iniziando a dare i suoi frutti. A Genova, nel giorno del suo compleanno, il brasiliano ha giocato la sua quinta partita da titolare di fila in nerazzurro. Ha raggiunto una continuità impensabile soltanto fino a qualche settimana fa. Ad Appiano Gentile sono convinti che abbia ancora margini di crescita e che l’assenza prolungata di Dumfries potrà dargli ulteriore spazio. La buona notizia che si aggiunge è il recupero di Matteo Darmian. A lui, all’occorrenza, Chivu potrà anche alternare Diouf e Carlos Augusto a piede invertito. Quest’ultimo ha faticato un po’ di più anche del francese in quella zona di campo, ma non si tirerà di certo indietro davanti all’eventuale richiesta del suo mister", aggiunge il quotidiano.