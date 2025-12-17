L'inglese del Genoa sta diventando l'opzione più probabile per la fascia destra dell'Inter. Rimangono vive anche altre piste per gennaio

Andrea Della Sala Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 08:08)

L'Inter corre ai ripari. Denzel Dumfries si è operato e rimarrà fuori per un lungo periodo, per questo la dirigenza nerazzurra sta valutando di andare sul mercato per regalare a Chivu un esterno destro.

"Da cinque partite la fascia destra nerazzurra è territorio di Luis Henrique, detto “Gigi” per assonanza italiana, strano modello di brasiliano timido, comprato pagando 25 milioni proprio per dare ossigeno al totem Dumfries. Adesso che l’olandese è finito sotto ai ferri e tiferà a distanza chissà per quanto, l’ex Marsiglia risale la corrente ancora di più, ma gli si chiedono ancora dribbling e maggiore intraprendenza. Così come è, Gigi non basta di certo. Per questo la dirigenza nerazzurra non può che tornare a esplorare le pieghe del mercato: il ruolo è decisivo, intervenire già a gennaio riduce il rischio di pentirsene dopo. Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma si scrutano occasioni e profili sensibili, in Italia e anche all’estero: che sia un prestito-ponte o un acquisto strutturale in quella posizione, dipenderà dalle possibilità sul tavolo (e da quanto si crederà davvero a una permanenza di Dumfries d’estate). Intanto le riflessioni si approfondiscono e cresce a vista d’occhio anche il gradimento per l’inglesino sfidato domenica scorsa a Marassi: Brooke Norton-Cuffy a 21 anni è come il protagonista di “Genova per noi” di Paolo Conte, ha trovato casa e un senso di meraviglia sotto la Lanterna", rivela La Gazzetta dello Sport.

"I nerazzurri lo avevano messo nella lista per la prossima estate, assieme soprattutto a Marco Palestra, l’atalantino più veloce del West. Quanto sia duro pensare di strappare un giocatore all’Atalanta lo ha dimostrato l’affare Lookman, e anche per quello l’Inter ha guardato contemporaneamente anche alla freccia del Genoa. I guai di Dumfries hanno solo anticipato il dossier, anche se in una ipotetica trattativa molto farebbero l’antica amicizia con l’agenzia americana che lo rappresenta. È buona musica che arriva dal ghetto e suona molto familiare ai nerazzurri: Roc Nation di Jay-Z, gigante del rap, la stessa società che gestiva il Lukaku interista e che fu decisiva per riportarlo a Milano. Anzi, Roc Nation ha rotto col belga proprio sul tema controverso della permanenza nell’estate del 2023 e, tra l’altro, oggi gestisce anche Dimarco. I canali sono aperti e facilitano il dialogo, anche se 20 milioni a gennaio sono una cifra robusta".

"Nello stesso tempo, il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio allargano l’esplorazione e hanno apprezzato l’impatto di Rafik Belghali sul campionato italiano. Il 23enne laterale algerino era stato segnalato già prima di andare al Verona, ma non può essere sottovalutato il fatto che debba partire per la Coppa d’Africa proprio nello stesso periodo in cui sarebbe utile. Non il massimo, insomma. In tema di scouting caro a Oaktree, giovani da pescare prima che impennino nella valutazione, l’Inter potrebbe pure pescare dalla Croazia, terra di talento caro ai nerazzurri. Moris Valincic è un 23enne esterno destro della Dinamo Zagabria valutato 18 milioni e appassionato di Eros Ramazzotti. Piace particolarmente e avrebbe i titoli per prendere la scia di Dumfries. Una operazione alla Sucic è pensabile se le altre strade di destra non risulteranno praticabili", spiega Gazzetta.