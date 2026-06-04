Come spiega La Gazzetta dello Sport, " Dumfries ha già salutato compagni e dirigenti . Ieri mattina ha comunicato ufficialmente, con la regia del Real Madrid, l’intenzione di attivare la clausola da 20 milioni valida dall’1 al 15 luglio. Le elezioni presidenziali di domenica, che potrebbero incidere sull’ingaggio di José Mourinho come allenatore, non hanno dunque frenato l’affare. Adesso però le due società, che hanno rapporti molto solidi, potrebbero concordare di ufficializzare prima il trasferimento . E l’Inter accetterebbe di trattare sulle modalità di pagamento della clausola , che in teoria andrebbe effettuato in un’unica soluzione".

"D’altra parte il manager che ha tessuto la tela, il potente iraniano Ali Barat, aveva informato e preparato l’Inter all’imminente addio. Quindi non c’è stato alcuno strappo, anzi tutto si è svolto nella massima trasparenza. Dumfries ha già svolto alcuni test medici in Olanda, nel ritiro della nazionale. Ormai non potrà volare a Madrid per la foto ricordo della firma sul contratto, perché deve concentrarsi sul Mondiale americano, ma sbarcherà al Bernabeu alla fine del torneo per dedicarsi alla nuova esperienza professionale. Avrebbe lasciato l’Inter soltanto per uno dei club più prestigiosi del mondo: è stato chiamato dalla Casa Real, il massimo per qualunque calciatore avvezzo ai sogni", chiude Gazzetta.