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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Dumfries-Real, tutto fatto! Visite già svolte. E oggi il Madrid e l’Inter…”
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Romano: “Dumfries-Real, tutto fatto! Visite già svolte. E oggi il Madrid e l’Inter…”
Fabrizio Romano, esperto di mercato, riporta gli ultimi aggiornamenti sull'operazione Dumfries-Real Madrid
Denzel Dumfries si appresta a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Fabrizio Romano, esperto di mercato, riporta gli ultimi aggiornamenti sull'operazione che porterà l'esterno olandese a vestire la maglia dei Blancos.
Romano conferma come il Real Madrid abbia informato ufficialmente l'Inter con un documento circa l'attivazione della clausola rescissoria da 20 mln di euro proprio nella giornata di oggi.
E c'è anche un'altra novità: Dumfries ha già svolto le visite mediche in Olanda sempre nella giornata di oggi, così diventerà presto un nuovo giocatore del Real Madrid. L'Inter riceverà 20 mln di euro, operazione confermata e che verrà ufficializzata prossimamente.
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