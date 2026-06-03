Romano conferma come il Real Madrid abbia informato ufficialmente l'Inter con un documento circa l'attivazione della clausola rescissoria da 20 mln di euro proprio nella giornata di oggi.

E c'è anche un'altra novità: Dumfries ha già svolto le visite mediche in Olanda sempre nella giornata di oggi, così diventerà presto un nuovo giocatore del Real Madrid. L'Inter riceverà 20 mln di euro, operazione confermata e che verrà ufficializzata prossimamente.