E' andato in scena oggi nella sede dell'Inter l'incontro tra i dirigenti nerazzurri e Cristian Chivu per cominciare a programmare la prossima stagione, con l'obiettivo di continuare a vincere ed essere competitivi. Ecco cos'è emerso dal meeting odierno secondo La Gazzetta dello Sport: "Alle 10 è arrivato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione per incontrare la dirigenza nerazzurra e parlare di più temi.

Su tutti il rinnovo - previsto un possibile prolungamento fino al 2028 con un ruolo da manager e opzione per l'anno successivo - e poi ovviamente il mercato. L'incontro è durato circa tre ore e mezza. Chivu è uscito intorno alle 14. L'accordo di Chivu è fino al 2027. Sarà prolungato per altri due anni a cifre più alte, adeguandolo ai contratti degli altri top allenatori. Il primo anno interista di Cristian è stato top: campionato e Coppa Italia.