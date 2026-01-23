Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così del mercato di gennaio dell'Inter

23 gennaio 2026

"Qualcuno mi dice che sono il solito pessimista ma visto che Dumfries si è fatto male non ieri ma due mesi fa, mi aspettavo che alla riapertura del mercato si andasse in maniera concreta. Vero che abbiamo trattato Cancelo che ha deciso di andare altrove. Ma da Cancelo a nessuno, ora con la questione Perisic sospesa, ce ne corre.

Poi leggo che Oaktree si arrabbia per il rendimento Champions, se l'unica alternativa a destra è Perisic a 37 anni, di cosa si arrabbiano? Al massimo si devono arrabbiare i tifosi. Ed è anche vero che non è stato sacrificato nessuno, sappiamo che non possiamo fare il mercato delle big inglesi e di Barcellona e Real Madrid ma ci vuole una via di mezzo. I parametri zero sono stati il motore della rinascita dell'Inter, hanno fatto la differenza nei momenti importanti, Acerbi, Mkhitaryan, anche Darmian, De Vrij ha fatto il suo.

Non capisco perché questa nuova filosofia americana voglia insegnare come ci si debba comportare ad un club, che ha fatto le nozze con i fichi secchi per anni. Anche il Milan ha modificato in corso le linee guida, se prendi i giovani a 20 mln non vinci niente. Qualcuno glielo dice ad Oaktree? O si torna a prendere parametri zero forti che magari non rivendi ma che forse ti aiutano a vincere non è meglio? Fatico ad accettare che vogliano insegnarci come fare le cose"