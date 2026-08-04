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Il matrimonio tra l'Inter e Pio Esposito è destinato a durare ancora a lungo. L'attaccante classe 2005, dopo aver ben figurato nella sua prima stagione in Prima Squadra, diventerà ancora più centrale all'interno del progetto nerazzurro, e la dirigenza è al lavoro con il suo agente per blindarlo ulteriormente.

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Il Corriere dello Sport svela i dettagli di quello che sarà il nuovo contratto: "Ancor prima del nero su bianco, sono le intenzioni a parlare chiaro. Pio Esposito è a un passo dal rinnovo di contratto con l'Inter e direttamente da Perth, in Australia, ha mandato un messaggio inequivocabile a tutto il popolo nerazzurro. «All'Inter sto benissimo, sono tranquillo sul futuro. Del rinnovo se ne sta occupando il mio procuratore con la società senza alcun problema» ha dichiarato il centravanti classe 2005, pronto a mettere la firma sul prolungamento contrattuale fino al 2031. Un anno in più, ma soprattutto un gesto forte da parte del club di Viale Liberazione che vuole blindare uno dei suoi pezzi pregiati con un ingaggio da 3,2 milioni più bonus all'anno. Un pacchetto che tra gettoni individuali e di squadra potrà arrivare fino a 3,5 milioni mentre per l'annuncio ufficiale si attenderà il rientro della truppa dalla tournée estiva in corso.

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[...] In lui l'Inter ha individuato uno dei pilastri del futuro, a maggiori ragione dopo quanto dimostrato al primo colpo nella stagione del debutto, senza denotare insicurezze o timori reverenziali anche sui palcoscenici più esigenti".