Dopo Yann Bisseck, l'Inter è pronta a blindare un altro pezzo da 90 della rosa. I nerazzurri stanno per chiudere un altro importante accordo per il rinnovo di Pio Esposito. Come riporta il Corriere dello Sport, i dialoghi tra Piero Ausilio e l’agente dell’attaccante hanno portato alla stretta di mano per il prolungamento.

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"Al rientro dalla tournée estiva, Pio Esposito firmerà il nuovo contratto fino al 2031, diventando ancora più centrale nel progetto interista dopo la prima stagione nell’Inter dei grandi condita da tante soddisfazioni. L'ingaggio sarà portato a circa 3,2 milioni più bonus fino a raggiungere anche, in caso di annata molto positiva per sé e per i compagni, i 3,5 milioni".

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"Sul fisico imperioso del ragazzo che ha lanciato e visto crescere negli anni del settore giovanile, prima di benedire il suo ritorno alla base la scorsa estate, Chivu farà grande affidamento fin da subito. Contro il Monza, nella prima gara ufficiale della prossima Serie A, sarà molto complicato poter schierare – almeno dal primo minuto – Lautaro Martinez e Thuram: i due attaccanti titolari rientreranno soltanto a pochi giorni dal semaforo verde del nuovo campionato, per cui andranno gestiti. Toccherà quindi molto probabilmente al numero 94 nerazzurro, che insegue la definitiva consacrazione, passando dal successivo step di crescita: rendere il tandem con Bonny adeguatamente affidabile agli occhi del suo allenatore".

(Corriere dello Sport)