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Nonostante l'arrivo di John Stones, l'Inter continua a seguire Cristian Romero. Fabrizio Romano offre gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra nerazzurri e Tottenham. "Saranno giorni importanti per il giocatore. Non è vero che ha un accordo col Barcellona, non ha accordi con nessuno. Romero aspetta di capire se l'Inter vorrà procedere o meno. Non ha mai chiesto 7 milioni o 7 e mezzo. Vi hanno raccontato di tutto sui numeri di Romero, ma non è vero perché lui accetta lo stesso stipendio che ha al Tottenham, siamo intorno ai 6 milioni bonus compresi, questa è la richiesta".

"L'Inter lo sa ed è pronta a fare l'operazione con il Tottenham, posso dirvi che i due club sono pronti dal punto di vista delle cifre, siamo intorno ai 40 milioni bonus compresi. Gli inglesi accetterebbero la cifra che aveva in mente l'Inter quando ha fatto partire questa operazione. Su Romero l'Inter con il Tottenham, dal punto di vista delle cifre, ha una base di accordo pronta. Serve capire se l'Inter vorrà procedere, se vorrà accontentarlo dal punto di vista dell'ingaggio e poi c'è da capire soprattutto i tempi. C'è da fare le cessioni, abbiamo sempre legato al discorso di Pavard, quindi le uscite sono chiaramente importanti, ma l'Inter sta prendendo tempo e questo può aprire la porta ad altre squadre".