La questione esterno continua a tenere in banco in casa Inter. Il club nerazzurro sta cercando di trovare qualcuno che possa sostituire Dumfries che si è trasferito al Real. Ma prima è saltato l'affare Palestra, poi quello Khalaili. Ragioni differenti, ma il risultato è stato lo stesso. Effettivamente la società sta ancora cercando qualcuno in quel ruolo.

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"I conti a destra non tornano. Anche se il francese è una bella sorpresa, una valida alternativa che ha certificato le qualità del ragazzo e confermato la bontà degli slanci tattici di un allenatore che anche in altre occasioni ha dimostrato di non aver timore di tentare esperimenti e di fare di necessità virtù. Ma i conti non tornano comunque. A destra il nodo è tutt’altro che sciolto, ma alla fine si è arrivati alla conclusione che lì l’esterno perfetto sarebbe più offensivo che difensivo. L’allenatore parla di pazienza, il club non ha fretta. Dalle parti di viale della Liberazione non si corre il rischio di essere travolti dalla frenesia, perché sanno che il mercato estivo può regalare sorprese molto piacevoli anche all’ultimo. Akanji insegna", scrive - sul ruolo che sta impensierendo l'estate nerazzurra- La Gazzetta dello Sport.

«Di certo è che abbiamo tre quinti ora, potrebbe farlo anche Carlos Augusto ma lo preferisco come terzo di difesa. Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza» ha spiegato Chivu nei giorni scorsi. Nessuna frenesia, ma una certezza sul tipo di giocatore sul quale si vuole puntare dopo gli stop a Palestra e Khalaili.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)