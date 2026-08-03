A volte ritornano. Come Diaby, il nome che da qualche ora viene nuovamente accostato all'Inter per la fascia destra. Il posto lasciato da Dumfries è ancora vuoto anche se Chivu vuole provare a valorizzare Diouf. Il mister lo ha detto chiaro e tondo dopo l'amichevole contro il Manchester City. Cerca un altro quinto. E quello del giocatore francese dell'Al-Ittihad è un nome che si era visto e sentito a gennaio. Quando appunto l'olandese era infortunato.

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"L’ala francese è in uscita dal club di Gedda e sette mesi fa aveva già detto sì all’Inter. Lo rifarebbe di nuovo ma bisognerà capire se, e come, continueranno le resistenze dell’Al Ittihad. L’Inter stavolta però avrebbe una carta in più da giocarsi: Kristjan Asllani. L’albanese, valutato tra i 10 e 12 milioni, è fuori rosa e l’ipotesi di inserirlo nell’operazione permetterebbe ai nerazzurri di risolvere due problemi in un colpo solo: l’uscita di un mediano non più nel progetto e l’arrivo del tanto atteso esterno destro", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Ma non uno qualunque, bensì quel Diaby che non è mai andato via dai pensieri di Chivu per il suo essere non solo un quinto ma soprattutto un esterno d’attacco, risorsa preziosa per un allenatore che chiede alla sua squadra di diventare più aggressiva e verticale. Oltre al fatto che si muoverebbe con naturalezza anche sulla fascia opposta. Le valutazioni, di tutti i tipi, tecniche, tattiche ed economiche, sono in corso. Scelte da fare e squadra da completare. Una situazione che Chivu ha già sintetizzato in tre parole: «Bisogna scegliere bene»", aggiunge la rosea.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)