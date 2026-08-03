Uno dei tasselli che mancano all'Inter è sicuramente l'esterno destro. Il club nerazzurro ha tentato di colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries prima con Palestra, poi con Khalaili. Per ragioni diverse entrambe le trattative non sono andare a buon fine e l'Inter si è ritrovata a cambiare obiettivo per ben due volte. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per l’eredità di Dumfries sono diversi i profili tenuti in considerazione, compresa una vecchia fiamma come Diaby.

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"Ma se l’affondo non è ancora arrivato è perché in viale della Liberazione sono tutti convinti che le cifre folli che circolano fino a questo momento sono destinate a sgonfiarsi nel giro di qualche settimana".

(Corriere dello Sport)