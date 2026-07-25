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Arrivare a Romero per l'Inter non sarà facile, dati i costi molto alti dell'operazione. Ma, come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'Inter hai i suoi elementi nell'affare con il Tottenham. Uno fra tutti, proprio il club inglese: sono stati gli Spurs, infatti, a fare il primo passo con i nerazzurri. A raccontarlo è la rosea oggi in edicola:

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"Il Tottenham l’ha proposto a qualche squadra di Premier League e poi all’Inter, mentre si dialogava di Djed Spence. Ma sul Cuti c’era anche il Barcellona. La via catalana però sembra essersi chiusa, salvo sorprese: il club blaugrana ha bisogno di vendere prima di comprare e Romero non avrebbe intenzione di aspettare che i campioni di Liga risolvano le loro questioni in uscita".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)