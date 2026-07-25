Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'affare prevede costi alti, visto comunque il profilo internazionale del calciatore. Ma l'Inter sta studiando tutte le armi e le vie a disposizione per arrivare a Cristian Romero del Tottenham. Magari, come riferisce la Gazzetta dello Sport, proponendo al club inglese una formula simile a quella che, sul finire dell'estate scorsa, permise ai nerazzurri di strappare Manuel Akanji al Manchester City:

Getty

"Come Akanji Ecco perché un affondo dell’Inter ora potrebbe trovare un terreno più che fertile. Appurato che il giocatore tornerebbe molto volentieri in Italia, trovare un’intesa con lui sarebbe il primo passo per ripresentarsi dal club londinese con una proposta formale. Lì per il momento non intendono scendere da quota 50 milioni. Una valutazione importante e una cifra che i nerazzurri punterebbero a limare verso il basso".

"La chiave per poter accontentare tutte la parti potrà essere una formula che non preveda subito un acquisto del giocatore a titolo definitivo (come vorrebbe il Tottenham), bensì un prestito con obbligo — a condizioni facilmente raggiungibili. Un’alternativa per trovare comunque una quadra arrivando a una cessione. Insomma, un’operazione alla Akanji che l’estate scorsa arrivò dal Manchester City con la formula del prestito che poi è diventato obbligo di acquisto alla vittoria dello scudetto".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)