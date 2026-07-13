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Inter, UFFICIALE: Della Mora ceduto a titolo definitivo al Grosseto, il comunicato
Operazione in uscita per l'Inter. Tommaso Della Mora, terzino destro classe 2006, è stato ceduto a titolo definitivo al Grosseto, formazione che nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie C.
Questo il comunicato del club toscano:
IL GRIFONE BLOCCA TOMMASO DELLA MORA FINO AL 2028.
US Grosseto 1912 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Tommaso Della Mora, terzino destro classe 2006, che vestirà la maglia biancorossa fino al 2028.
Giovane di grande prospettiva, Della Mora arriva dopo un importante percorso nel settore giovanile dell’Inter, dove ha conquistato lo Scudetto Primavera e maturato esperienza anche con le selezioni giovanili della Nazionale italiana.
Un innesto di qualità e prospettiva per il Grifone, che continua a costruire il proprio futuro puntando su giovani talenti pronti a crescere e affermarsi.
Benvenuto a Grosseto, Tommaso!
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