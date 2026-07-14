Il difensore inglese è svincolato dopo aver giocato per 10 stagioni con il Manchester City: opportunità per i nerazzurri?

Fabio Alampi Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 10:02)

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L'esterno destro è e rimane la priorità di questa fase del mercato dell'Inter, ma parallelamente la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare - almeno - un difensore centrale di livello, considerati gli addii di Acerbi e de Vrij. Tra i tanti nomi proposti ce n'è uno che stuzzica le fantasie dei tifosi interisti, un profilo internazionale, vincente, di primissimo piano: John Stones.

L'inglese, dopo 10 stagioni con la maglia del Manchester City, è attualmente svincolato e, una volta terminato il Mondiale, cercherà una nuova sistemazione. 32 anni da poco compiuti, palmares ricchissimo e grandissima esperienza, potrebbe rappresentare una soluzione per numerosi club alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, Inter inclusa.

Così scrive Tuttosport: "Nel frattempo vengono portate avanti le operazioni anche per la difesa, dove Chivu attende due rinforzi. Nelle ultime ore è tornato d'attualità Stones, 32 anni, svincolato dopo gli anni al City, ma reduce da due anni complicati dal punto di vista fisico. L'Inter ci sta pensando seriamente, ma il suo eventuale innesto oggi è legato all'uscita di Pavard".