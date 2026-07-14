FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Stones, l’Inter ci pensa seriamente! Una condizione: trattativa legata a una specifica uscita

calciomercato

Stones, l’Inter ci pensa seriamente! Una condizione: trattativa legata a una specifica uscita

Stones, l’Inter ci pensa seriamente! Una condizione: trattativa legata a una specifica uscita - immagine 1
Il difensore inglese è svincolato dopo aver giocato per 10 stagioni con il Manchester City: opportunità per i nerazzurri?
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'esterno destro è e rimane la priorità di questa fase del mercato dell'Inter, ma parallelamente la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare - almeno - un difensore centrale di livello, considerati gli addii di Acerbi e de Vrij. Tra i tanti nomi proposti ce n'è uno che stuzzica le fantasie dei tifosi interisti, un profilo internazionale, vincente, di primissimo piano: John Stones.

Stones, l’Inter ci pensa seriamente! Una condizione: trattativa legata a una specifica uscita- immagine 2
Getty Images

L'inglese, dopo 10 stagioni con la maglia del Manchester City, è attualmente svincolato e, una volta terminato il Mondiale, cercherà una nuova sistemazione. 32 anni da poco compiuti, palmares ricchissimo e grandissima esperienza, potrebbe rappresentare una soluzione per numerosi club alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, Inter inclusa.

Stones, l’Inter ci pensa seriamente! Una condizione: trattativa legata a una specifica uscita- immagine 3
Getty Images

Così scrive Tuttosport: "Nel frattempo vengono portate avanti le operazioni anche per la difesa, dove Chivu attende due rinforzi. Nelle ultime ore è tornato d'attualità Stones, 32 anni, svincolato dopo gli anni al City, ma reduce da due anni complicati dal punto di vista fisico. L'Inter ci sta pensando seriamente, ma il suo eventuale innesto oggi è legato all'uscita di Pavard".

Leggi anche
GdS – Inter, post Khalaili sono 3 i nomi per la fascia: “C’è un’idea...
Inter, la risposta dello Strasburgo per Guela Doué: “In breve tempo si capirà se…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA