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GdS – Inter, post Khalaili sono 3 i nomi per la fascia: “C’è un’idea nuova, alto gradimento”
Dopo aver dovuto rinunciare ad Anan Khalaili, l'Inter ora è ancora alla ricerca di un giocatore per la fascia destra dove ha perso Dumfries, passato al Real Madrid.
Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "Le visite mediche approfondite da queste parti gli hanno fatto scoprire qualcosa che non conosceva della propria salute e sarà un’informazione decisiva anche per proseguire altrove la carriera in sicurezza. Certo, lo stop definitivo del Coni ha spiazzato lo stesso Khalaili, incredulo e un po’ polemico sui social, ma ha colpito pure l’Inter che aveva investito 25 milioni sull’arabo di Israele come erede designato di Denzel Dumfries. Niente da fare, invece, anche perché prosegue la maledizione della fascia destra nerazzurra: dopo la beffa Palestra, si è sommato questo contrattempo per cause di forza maggiore. Non bastasse, in questo particolare momento, aumentano le difficoltà nel trovare una nuova opzione nel ruolo con caratteristiche gradite a Chivu: l’imbuto delle possibili scelte si è ristretto e il preferito nerazzurro, Guela Doué, sembra essere blindato dallo Strasburgo. Anche per questo, ci si guarda velocemente attorno e si sfoglia la margherita delle possibilità rimaste: l’argentino Nahuel Molina è un evergreen, mentre in un rosario ristretto di nomi piace l’inglese Djed Spence, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo passato con il Grifone".
"Alcune, tra l’altro, sono impegnate ancora in America, dove si giocano la vita in queste semifinali: Nahuel Molina difende la fascia destra dei campioni del mondo e aspetta gli inglesi dotati di freccia da scoccare dalla panchina. È proprio Spence, superbo contro la Norvegia e con spiccato spirito offensivo come da richiesta iniziale. L’esterno argentino dell’Atletico (1998) è stato proposto più volte negli ultimi mesi senza mai attecchire davvero, mentre il collega ex Genoa e ora al Tottenham è un’idea più fresca. La valutazione è molto elevata ma il gradimento pure", aggiunge il quotidiano.
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