Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "Le visite mediche approfondite da queste parti gli hanno fatto scoprire qualcosa che non conosceva della propria salute e sarà un’informazione decisiva anche per proseguire altrove la carriera in sicurezza. Certo, lo stop definitivo del Coni ha spiazzato lo stesso Khalaili, incredulo e un po’ polemico sui social, ma ha colpito pure l’Inter che aveva investito 25 milioni sull’arabo di Israele come erede designato di Denzel Dumfries. Niente da fare, invece, anche perché prosegue la maledizione della fascia destra nerazzurra: dopo la beffa Palestra, si è sommato questo contrattempo per cause di forza maggiore. Non bastasse, in questo particolare momento, aumentano le difficoltà nel trovare una nuova opzione nel ruolo con caratteristiche gradite a Chivu: l’imbuto delle possibili scelte si è ristretto e il preferito nerazzurro, Guela Doué, sembra essere blindato dallo Strasburgo. Anche per questo, ci si guarda velocemente attorno e si sfoglia la margherita delle possibilità rimaste: l’argentino Nahuel Molina è un evergreen, mentre in un rosario ristretto di nomi piace l’inglese Djed Spence, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo passato con il Grifone".