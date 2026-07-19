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Viste le difficoltà oggettive per arrivare a Spence, che presenta dei costi molto alti, l'Inter potrebbe anche decidere di abbandonare la trattativa con il Tottenham e tuffarsi su un altro nome. Secondo il Corriere dello Sport, il profilo giusto potrebbe anche essere Read del Feyenoord:

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"Quanto costa Read? Più di 25 milioni di euro, quindi più di Khalaili, anche perché il Feyenoord ha già respinto un’offerta di questa entità da parte del Nottingham Forest. Probabile, dunque, che occorra avvicinarsi a quota 30. Il dubbio, evidentemente, è quello di portarsi a casa un giocatore di enormi prospettive, ma forse non ancora pronto per certi palcoscenici".

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"Certo, nemmeno per Palestra si pensava che potesse imporsi subito in quella maniera. Peraltro, le qualità di Read sono già ben note in giro per l’Europa. Anche il Bayern, infatti, recentemente, ha preso contatti con gli agenti. Mentre Arsenal e soprattutto Manchester City l’hanno spesso seguito attraverso i propri osservatori".

(Fonte: Corriere dello Sport)