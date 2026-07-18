GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Non è una sorpresa che Djed Spence sia il primo nome sulla lista dell'Inter per quanto riguarda la fascia destra ma il terzino del Tottenham non è un obiettivo così semplice da raggiungere e, per questo, l'Inter si sta cautelando tenendo aperte altre soluzioni.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Un nome seguito da diverso tempo è il solito Guéla Doué, terzino dello Strasburgo, fratello maggiore di Désiré, due volte campione d’Europa col Psg. Il discorso è sempre lo stesso: il costo. L’ivoriano, reduce anche lui da un bel Mondiale, costa almeno 40 milioni. Nell’ultima annata ha collezionato due gol e sette assist in 34 presenze. L’Inter lo monitora, ma il prezzo è elevato.

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Nella lista c’è anche Vanderson, brasiliano del Monaco, sette partite con la Seleçao a referto. Arriva da una stagione complessa sul piano fisico: per lui solo 23 presenze tra campionato e coppe. Il 28 gennaio ha giocato dal 1’ contro la Juventus in Champions League, così come le due sfide ai playoff contro il Psg. Sa fare sia il terzino di una difesa a quattro sia l’esterno a cinque", si legge su La Gazzetta dello Sport che aggiunge altri due profili.

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L'Inter segue anche Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, 28 anni e già co un passato in Italia con la maglia dell'Udinese. Un altro nome cerchiato è Givairo Read del Feyenoord, il più giovane di tutti. "Futuribile, ma con poche garanzie dal punto di vista fisico: la stagione scorsa ha saltato 26 partite per un infortunio al bicipite femorale. I nerazzurri stanno cercando un giocatore più pronto", la chiosa de La Gazzetta dello Sport.