VIDEO FCIN1908 / Inter, Massolin e Diouf con i tifosi per autografi e foto

Tra i volti nuovi nel ritiro dell’Inter a Donaueschingen, Baden-Wurttemberg dove la squadra di Chivu resterà fino alla prossima settimana, con l'ultimo impegno in terra tedesca in programma domenica 26 luglio, giorno in cui è in programma la prima amichevole dell'estate 2026 contro il Karlsruhe, c’è Yanis Massolin.

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Acquistato a gennaio per battere la folta concorrenza, il club nerazzurro ha scelto di lasciarlo in prestito a Modena per farlo giocare con continuità e continuare il processo di crescita.

Dal 13 luglio scorso, giorno del raduno ad Appiano Gentile, Massolin è diventato a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter.

“Il ragazzone di Moulins si sta ambientando a 360 gradi nel mondo nerazzurro e farà di tutto per provare a convincere Cristian Chivu. Anche se è in un reparto, il centrocampo, già bello affollato ed è nel mirino di diverse squadre tra Serie A e B” scrive La Gazzetta dello Sport.

La Rosea non ha dubbi: il 23enne vuole far di tutto per restare all’Inter e i dieci giorni a Donaueschingen sono l’occasione perfetta per mettersi in mostra.

“Nei piani della società non c’è l’intenzione di venderlo ma visto che al momento è complicato trovargli una collocazione nell’Inter della prossima stagione la soluzione migliore sarà un prestito”.

Ma dove potrebbe andare a giocare Massolin in caso di cessione?

“La preferenza è per una squadra di Serie A, più competitiva, più big da affrontare. Tutto per dargli la possibilità di accumulare minuti e diventare magari il prossimo Pio o il prossimo Stankovic. Un elemento che saluta ma che poi ritorna, con più esperienza e soprattutto per restare”.

La Gazzetta lo accosta ad un suo connazionale:

“Per caratteristiche fisiche c’è chi l’ha sempre paragonato ad Adrien Rabiot, mentre il suo ex presidente, Carlo Rivetti, l’ha direttamente definito “un marziano”. Mezzala, trequartista, seconda punta. Chi l’ha visto crescere in Francia, nemmeno diciottenne, non ha avuto paura di affermare che si tratta di un ragazzo “tecnicamente spaventoso nonostante l’altezza”.

“Ora Massolin lavora soltanto per diventare un giocatore da Inter” chiosa la Rosea.